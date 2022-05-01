Общество
Окупанти масово вивозять українське зерно до Криму (відео)
У Запорізькій області російські окупанти почали скуповувати зерно у фермерів за вдвічі заниженими цінами. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Якщо хтось з селян відмовляється від такої "угоди", збіжжя забирають силою, погрожуючи зброєю.
Журналіст Андрій Цаплієнко виклав відео, на якому видно, як десятки фур везуть українське зерно з Мелітополя до окупованого Криму.
Нагадаємо, що окупанти заборонили маломірним судам вихід в Азовське море.
По материалам: Подробности