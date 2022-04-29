Общество
В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину з 1 по 3 травня
В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину — з 1 до 3 травня. Про це повідомляє Одеська ОВА.
Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 3 травня 2022 року.
Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00.
Нагадаємо, що поблизу Одеси дрейфують цивільні танкери та баржі без екіпажу.
По материалам: Подробности