В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину з 1 по 3 травня

В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину — з 1 до 3 травня. Про це повідомляє Одеська ОВА.

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 3 травня 2022 року.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00.

Нагадаємо, що поблизу Одеси дрейфують цивільні танкери та баржі без екіпажу.

По материалам: Подробности