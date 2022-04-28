З’явився список російських артистів, які підтримують війну в Україні

У Мережі з'явився список російських зірок, які підтримують війну проти України. Перелік склали прихильники опозиціонера режиму рф Олексія Навального.



Серед них:

Микола Басков,

Поліна Гагаріна,

Григорій Лепс,

Олег Газманов,

Іван Охлобистін.

Крім того, російську війну підтримують колишній зять Алли Пугачової Володимир Пресняков, зірки серіалу Кадети – Борис Корчевніков і Кирило Ємельянов, актор з Татусевих доньок Олександр Олешко, виконавці – Олександр Маршал, Сергій Лазарев, Наталія Подольська, продюсер Діми Білана Яна Рудковська, телеведучий Леонід Якубович, соліст гурту Руки Вверх! Сергій Жуков, співак Лев Лещенко і багато інших.

По материалам: Подробности