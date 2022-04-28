Общество

З’явився список російських артистів, які підтримують війну в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

З'явився список російських артистів, які підтримують війну в Україні

У Мережі з'явився список російських зірок, які підтримують війну проти України. Перелік склали прихильники опозиціонера режиму рф Олексія Навального.
 
Серед них:

  • Микола Басков,
  • Поліна Гагаріна,
  • Григорій Лепс,
  • Олег Газманов,
  • Іван Охлобистін. 

Крім того, російську війну підтримують колишній зять Алли Пугачової Володимир Пресняков, зірки серіалу Кадети – Борис Корчевніков і Кирило Ємельянов, актор з Татусевих доньок Олександр Олешко, виконавці – Олександр Маршал, Сергій Лазарев, Наталія Подольська, продюсер Діми Білана Яна Рудковська, телеведучий Леонід Якубович, соліст гурту Руки Вверх! Сергій Жуков, співак Лев Лещенко і багато інших.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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