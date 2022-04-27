Общество

Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками — мер

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками - мер

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це повідомляє мер Бучі Анатолій Федорук в коментарі канадському телеканалу CBC.

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", — сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові рф — ред.) довольствувалися тими, хто залишився", — додав Федорук.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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