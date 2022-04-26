У 36-ту річницю трагедії над ЧАЕС нависла нова загроза: головні факти про катастрофу

Чорнобильська катастрофа сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді сталося два вибухи, що повністю зруйнували реактор. Через вибух почалася пожежа, а повітря було забруднене радіоактивними речовинами, виверження яких вдалося зупинити тільки в кінці травня 1986 року.

Вже через 36 років після трагедії на АЕС з'явилася нова загроза вибуху через війну, яку розв'язала росія проти України.

Катастрофа на ЧАЕС — головні факти

1977 року запустили перший блок Чорнобильської АЕС.

30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії.

500 тисяч людей померли від радіації, за оцінками незалежних експертів.

8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення.

90 784 людей було евакуйовано з 81-го населеного пункту України до кінця літа 1986 року.

Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем і розчищали завали.

2293 українських міст і селищ із населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено радіоактивними нуклідами.

10 днів – з 26 квітня до 6 травня – тривав викид активності із пошкодженого реактора на рівні десятків мільйонів кюрі на добу, після чого знизився у тисячі разів. Фахівці називають цей період активною стадією аварії.

11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу внаслідок аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС.

15 грудня 2000 року – Чорнобильську атомну електростанцію зупинено повністю.

29 листопада 2016 року завершили насування арки над 4-м енергоблоком.

Нова загроза у Чорнобилі

Рано вранці 24 лютого 2022 року російська федерація напала на Україну. Увечері в перший же день війни з'явилася інформація про підготовлюваний росією теракт на території Чорнобильської АЕС.

"Є оперативні дані про те, що кілька ДРГ російської федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спровокувати потужну екологічну катастрофу", — заявляв радник глави ОП Михайло Подоляк.

Пізніше Подоляк повідомив, що Україна втратила контоль над Чорнобильською зоною — російські війська захопили ЧАЕС після вторгнення з території Білорусії.

Окупанти знаходилися на території ЧАЕС п'ять тижнів. За цей час з'являлася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити які Україна не могла через окупантів. Крім того, станція залишалася без електрики, яка необхідна зокрема, для охолодження відпрацьованого палива.

31 березня "Енергоатом" повідомив, що на території ЧАЕС немає російських військ, але змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що протягом п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону і оборону" атомної електростанції. Вже 2 квітня над Чорнобильською АЕС знову підняли український прапор.

По материалам: Подробности