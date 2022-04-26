Спіймали дрон «на вудку»: спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіян

Спецназу Національної гвардії України вдалось посадити ворожий дрон. Його інформація допомогла ліквідувати ДРГ окупантів.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, для завдання ударів і коригування вогню по позиціях наших захисників", — розповів він.

Геращенко зазначив, що дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

"Спецназівці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група супротивника була знищена на місці свого розташування", — додав радник міністра.

По материалам: Подробности