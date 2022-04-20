З Маріуполя гуманітарним коридором планується евакуювати 6 тисяч людей

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З Маріуполя за узгодженим гуманітарним коридором планується евакуювати 6 тисяч людей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Потрібно ще попрацювати, щоб коридор відбувся — те, що ми сьогодні чуємо про 90 автобусів і 6 тисяч громадян, які зможуть доїхати до Запоріжжя, — це попередньо. У місті зараз залишилося понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію. Десь у протягом години стане зрозумілим, чи відбудеться маршрут і чи поїдуть автобуси заповненими, а не порожніми.

Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підтвердила, що на 20 погоджено гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.

Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, останні три дні евакуювати місцевих жителів не виходило через відсутність угоди з гуманітарного коридору.

По материалам: Подробности