Общество

Українців просять не відвідувати церкви на Великдень

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
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Українців просять не відвідувати церкви на Великдень

У Міністерстві культури та інформаційної політики України закликали віруючих дистанційно приєднатися до богослужінь на Великдень 24 квітня.

Із попередженням виступив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Міноборони російської федерації фактично зараз погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. В одне з найважливіших християнських свят, яке несе в собі світлу надію, що життя перемагає смерть. Тому нагадую, що дуже важливо дотримуватися обмежень воєнного стану та правил комендантської години у вашому регіоні. Великодні богослужіння для християн східного обряду будуть доступні в онлайн-форматі та телебаченні", – звернувся до українців голова відомства.
 
Пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві розпочнеться у суботу, 23 квітня, о 23:30 у національному марафоні єдиних новин та на телеканалі UA: Культура.

24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин телеканал UA:Культура транслюватиме богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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