Общество

Перехоплення СБУ: росіяни не вірять навіть рідним окупантам, коли дізнаються про звірства в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Перехоплення СБУ: росіяни не вірять навіть рідним окупантам, коли дізнаються про звірства в Україні

Росіяни не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Так, у розмові зі своєю матір’ю загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей. 

На це вона відповідає:

Нет, вы не убиваете гражданских и детей!… Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!

Окупантські ЗМІ втовкли у її голову, що в них "велика справа в Україні", і вона щиро в це вірить. 

Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!

Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам. 

Але для усіх "зомбованих" хочемо нагадати: уже понад 20 тисяч російських військових заплатили за це своїм життям. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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