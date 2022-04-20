На Луганщині окупанти КАМАЗами вивозять трупи та кидають техніку — голова ОВА

У ніч на 20 квітня на Луганщині було зафіксовано менше наступів ворога та обстрілів. Ймовірно, це пов'язано з тим, що окупанти зазнають величезних втрат серед особового складу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Противник продовжує наступальні дії аби просунутися вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога.

Лікарні заповнені пораненими орками, КамАЗами десь ближче до Луганська звозять трупи, а техніка залишається.

Голова Луганщини повідомив, що ситуація ускладнюється щогодини. Гайдай закликає мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського та Попасної виїжджати у більш безпечні регіони.

По материалам: Подробности