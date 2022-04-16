Общество

Вербна неділя-2022: що потрібно зробити у цей день

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Вербна неділя-2022: що потрібно зробити у цей день

Свято Вербна неділя у 2022 році в Україні випадає на 17 квітня за церковним календарем, до Великодня лишається всього тиждень. У Лазареву суботу, напередодні Вербної неділі, відбувається велике богослужіння. Віруючі в церкву приносять гілочки верби. Після богослужіння свічки і гілочки верби відносять додому і зберігають біля ікон. 

Що не можна робити у Вербну неділю

  • не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому
  • заборонена фізична праця
  • не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади
  • не можна вживати алкоголь
  • не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.
  • не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше — на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.
  • не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що можна робити у вербну неділю

  • У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу
  • Господині прикрашають будинки молодими гілками верби
  • Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі
  • У Вербну неділю можна вживати рибу

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Германия не будет вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев из Украины

24 минуты ago

россия хочет оккупировать как можно больше территории, чтобы давить на переговорах — Зеленский

38 минут ago

Ожоги, слепота и огненная волна! Что будет в случае тактического ядерного удара по Украине

2 часа ago

Теперь перенести мобильный номер в сеть Vodafone можно дистанционно

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button