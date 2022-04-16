Вербна неділя-2022: що потрібно зробити у цей день

Свято Вербна неділя у 2022 році в Україні випадає на 17 квітня за церковним календарем, до Великодня лишається всього тиждень. У Лазареву суботу, напередодні Вербної неділі, відбувається велике богослужіння. Віруючі в церкву приносять гілочки верби. Після богослужіння свічки і гілочки верби відносять додому і зберігають біля ікон.

Що не можна робити у Вербну неділю

не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому

заборонена фізична праця

не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади

не можна вживати алкоголь

не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.

не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше — на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.

не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що можна робити у вербну неділю

У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу

Господині прикрашають будинки молодими гілками верби

Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі

У Вербну неділю можна вживати рибу

По материалам: Подробности