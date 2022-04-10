Арестович розповів, чи спробують росіяни знову штурмувати Київ (відео)

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Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи спробує росія знову штурмувати Київ. Він оцінює таку можливість у 1%.

Коли маєш справу з росіянами можеш чекати будь-якого ідіотизму… Але давайте один відсоток залишимо. З військової точки зору більшої дурі, ніж з кривавими втратами брати рубежі та райони, а потім їх залишати, відійти, а потім знову їх брати… Простіше було вже утримувати. Це повний і безповоротний ідіотизм.

Занепокоєння щодо можливого повторного наступу росіян на Київ викликало інтерв’ю CNN начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ.

Водночас Буданов наголосив, що в районі Києва окупанти зазнали серйозної поразки.

По материалам: Подробности