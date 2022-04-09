В Києві запрацювала ще одна станція метро

Станом на суботу, 9 квітня, в Києві на червоній гілці метрополітену запрацювала станція метро "Берестейська". На ній поїзди знову проводять посадку і висадку пасажирів. Про це повідомляється в Telegram Київської міської державної адміністрації.

Без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" (синя гілка) і "Кловська" (зелена гілка).

Працюють пересадні вузли:

"Золоті ворота" — "Театральна",

"Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".

Як курсують потяги метро:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі"

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00.

Середній інтервал руху поїздів по лініях становить орієнтовно 1 годину.

По материалам: Подробности