Общество

У Києві перейменують п’ять станцій метрополітену

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві перейменують п'ять станцій метрополітену

Перейменувати п'ять станцій київського метро пропонує начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський. З такою пропозицією він звернувся до мера Києва.

Пропонує змінити назви станцій "Дружби народів", "Мінська", "Берестейська", "Площа Льва Толстого" та "Героїв Дніпра".

Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути.

"Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" — туди ж!

Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!

У Києві перейменують п'ять станцій метрополітену

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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