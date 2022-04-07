«У Бучі встановили особи п’ятьох загиблих чоловіків у підвалі» — Геращенко

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У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі. Про це повідомляє Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Серед загиблих троє – уродженці Гостомелю, один – Бучі та ще один киянин:

Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.

Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.

Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року, уродженець Бучі, слюсар.

Прудько Віктор Едуардович, 1997, уродженець Гостомеля, установник дверей.

Прудько Валерій Петрович, 1974 року, уродженець Гостомелю, сантехнік.

По материалам: Подробности