Общество

«У Бучі встановили особи п’ятьох загиблих чоловіків у підвалі» — Геращенко

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі. Про це повідомляє Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Серед загиблих троє – уродженці Гостомелю, один – Бучі та ще один киянин:

  • Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.
  • Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
  • Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року, уродженець Бучі, слюсар.
  • Прудько Віктор Едуардович, 1997, уродженець Гостомеля, установник дверей.
  • Прудько Валерій Петрович, 1974 року, уродженець Гостомелю, сантехнік.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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