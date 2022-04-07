Благовіщення 2022: чого категорично не можна робити віруючим 7 квітня

У четвер, 7 квітня, християни східного обряду відзначатимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це велике церковне свято, день, коли Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про зачаття Ісуса Христа, сина Божого.

Дослівно розшифровується як "блага звістка".

Заборони на Благовіщення

не потрібно займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;

не рекомендується навіть готувати їжу на це свято, тому стіл заведено готувати заздалегідь;

не можна шити та в'язати, оскільки вважається, що нитка в руках у цей день заплутує долю;

не слід починати щось нове;

також день несприятливий для початку польових чи садових робіт;

забороняється здійснювати будь-які маніпуляції з волоссям: стригтися, розчісуватися, мити голову, оскільки це може призвести до втрати волосся або гірше за те – погіршення долі;

не потрібно нічого позичати у це свято, це стосується не лише грошей, а й будь-яких предметів, наприклад сірників або солі;

не слід запрошувати гостей до будинку;

напитися у цей день також буде поганим знаком – у роду можуть з'явитися п'яниці;

не можна одягати обновки, оскільки це може призвести до швидкого псування цієї речі та самотності, яка триватиме цілий рік;

також день несприятливий для подорожі, краще сходити у храм із сім'єю.

По материалам: Подробности