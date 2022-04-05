Общество

Сполучення Чернігова з центром України відновлено — ЗСУ

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
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Сполучення Чернігова з центром України відновлено. Місцеві мешканці та негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть пересуватися ділянкою Гончарівське-Чернігів. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Вдень 4 квітня голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що російські війська залишили околиці Чернігова, а з обласного центру організували відносно безпечний маршрут для гуманітарної допомоги та евакуації людей.

Чаус також порадив людям зачекати і не повертатися в область ще деякий час.

Нагадаємо, що мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про те, що місто знищено на 70%.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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