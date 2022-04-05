— ЗСУ » src=»/wp-content/uploads/2022/04/72e844abfaf4674f0758b4412fad0cc4.jpg» alt=»Сполучення Чернігова з центром України відновлено — ЗСУ» width=»100%» />

Сполучення Чернігова з центром України відновлено. Місцеві мешканці та негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть пересуватися ділянкою Гончарівське-Чернігів. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Вдень 4 квітня голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що російські війська залишили околиці Чернігова, а з обласного центру організували відносно безпечний маршрут для гуманітарної допомоги та евакуації людей.

Чаус також порадив людям зачекати і не повертатися в область ще деякий час.

Нагадаємо, що мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про те, що місто знищено на 70%.

По материалам: Подробности