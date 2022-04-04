Общество

«Розкажіть свою історію про війну в Україні»: смс-розсилка українцям не є спамом

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Розкажіть свою історію про війну в Україні": смс-розсилка українцям не є спамом

В неділю, 3 українцям на мобільні телефони почали приходити смс-повідомлення з закликами поділитися своєю історією війни. Більшість мешканців країни занепокоїлись цим повідомленням.

Про те в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили про те, що запрошення долучитись до проєкту розсилається на мобільні номери всіх українських абонентів — тому це НЕ спам чи спосіб збору персональних даних!

Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни росії проти України у самому центрі Європи. 
Розкажіть свою історію про війну в Україні! 
Нас має почути весь світ! https://mywar.mkip.gov.ua/

"Дякуємо усім за пильність! Українці, ви прекрасні", — сказано в повідомлені Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

"Розкажіть свою історію про війну в Україні": смс-розсилка українцям не є спамом

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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