«Розкажіть свою історію про війну в Україні»: смс-розсилка українцям не є спамом

В неділю, 3 українцям на мобільні телефони почали приходити смс-повідомлення з закликами поділитися своєю історією війни. Більшість мешканців країни занепокоїлись цим повідомленням.

Про те в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили про те, що запрошення долучитись до проєкту розсилається на мобільні номери всіх українських абонентів — тому це НЕ спам чи спосіб збору персональних даних!

Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни росії проти України у самому центрі Європи.

Розкажіть свою історію про війну в Україні!

Нас має почути весь світ! https://mywar.mkip.gov.ua/

"Дякуємо усім за пильність! Українці, ви прекрасні", — сказано в повідомлені Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

По материалам: Подробности