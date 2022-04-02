Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя — ЗМІ

Російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Мар'яну Вишемирську, фото якої з розбомбленого Росією маріупольського пологового будинку у березні облетіли світ. Її родичі просили вивезти дівчину з новонародженою дитиною на підконтрольну Україні територію, однак зробити цього не вдалося.

Про це повідомили волонтери, які намагалися врятувати молоду маму з немовлятком. Тепер окупанти використовують Мар'яну, намагаючись виправдати свій злочин.

До нас звернулися її рідні з проханням допомогти виїхати на підконтрольну Україні територію, бо її росіяни планували використати в пропагандистських цілях. Не вийшло, врахуйте, що вона з дитиною у заручниках.

По материалам: Подробности