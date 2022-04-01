До медичних закладів Дніпра доправили 350 000 медичних масок

В межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України до Дніпра прибув п’ятитонний гуманітарний вантаж, який складається з 350 тисяч захисних масок-респіраторів класу FFP2.



За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж призначений для Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, а також для цивільних лікарень Дніпра.

Як відомо, медичні працівники перебувають в складних умовах рятуючи життя наших військовослужбовців, а також цивільних громадян. Контактуючи з пацієнтами, вони часто наражають себе на небезпеку. Тому вкрай важливо захистити медиків, які першими контактують із хворими на інфекційні хвороби. Вони у найбільшій зоні ризику і повинні бути надійно захищені.

Командувач додав, що фільтрувальні напівмаски класу FFP2 захищають людину від вдихання найдрібніших частинок, а отже й від шкідливих інфекцій. Їхня ефективність становить не менш як 94%, яку не можуть забезпечити звичайні одноразові маски.



"Гуманітарну допомогу передано благодійним фондом «Міжнародна асоціація підтримки України» керівницею якого є Ольга Чуйко. Доставка вантажу здійснювалася «Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України» на чолі з президентом Леонідом Костюченком у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України", — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв

По материалам: Подробности