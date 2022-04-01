Общество

До медичних закладів Дніпра доправили 350 000 медичних масок

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
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До медичних закладів Дніпра доправили 350 000 медичних масок

В межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України до Дніпра прибув п’ятитонний гуманітарний вантаж, який складається з 350 тисяч захисних масок-респіраторів класу FFP2. 
 
За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж призначений для Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, а також для цивільних лікарень Дніпра. 

Як відомо, медичні працівники перебувають в складних умовах рятуючи життя наших військовослужбовців, а також цивільних громадян. Контактуючи з пацієнтами, вони часто наражають себе на небезпеку. Тому вкрай важливо захистити медиків, які першими контактують із хворими на інфекційні хвороби. Вони у найбільшій зоні ризику і повинні бути надійно захищені. 

До медичних закладів Дніпра доправили 350 000 медичних масок

Командувач додав, що фільтрувальні напівмаски класу FFP2 захищають людину від вдихання найдрібніших частинок, а отже й від шкідливих інфекцій. Їхня ефективність становить не менш як 94%, яку не можуть забезпечити звичайні одноразові маски. 
 
"Гуманітарну допомогу передано благодійним фондом «Міжнародна асоціація підтримки України» керівницею якого є Ольга Чуйко. Доставка вантажу здійснювалася «Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України» на чолі з президентом Леонідом Костюченком у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України", — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До медичних закладів Дніпра доправили 350 000 медичних масок

Генерал-лейтенант Сергій Наєв

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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