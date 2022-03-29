Общество

У Маріуполі під час війни загинув лікар Анатолій Казанцев

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Маріуполі під час війни загинув лікар Анатолій Казанцев

Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув.

Його поховали колеги на подвір’ї лікарні. 

З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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