Общество

На Київщині вводять комендантську годину

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

На Київщині вводять комендантську годину

На території Київської області буде діяти комендантська година з 21:00 до 6:00. Обмежувальні заходи запроваджуються з 29 по 30 березня та розповсюджуються на всі райони Київщини.

Нагадуємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, зокрема в парках, скверах тощо. Виключення стосуються тільки працівників, які задіяні в критичній інфраструктурі та мають при собі спеціальну перепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

На Київщині вводять комендантську годину

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив:

Закликаю мешканців регіону не нехтувати правилами, що вводяться під час воєнного стану. Також прошу і вдень обмежити перебування в громадських місцях без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинский Альфа-Банк начал предлагать короткие депозиты от недели до месяца под 10-11%

1 час ago

Главное за вторник: работа валютного межбанка во время войны, monobank резко снизил ставки по депозитам

3 часа ago

Ущерб от российского вторжения превышает $1 триллион, а падение ВВП 35% — Шмыгаль

5 часов ago

Зеленский: Цель российских захватчиков – не оставить от Украины ничего живого

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button