Какая ситуация в Киеве: Кличко рассказал детали

По состоянию на воскресенье, 27 марта, в пригородах Киева продолжаются бои, но город продолжает обороняться. Об этом в видеообращении сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Киев продолжает обороняться. Жить и работать в условиях военного положения.

По словам Кличко, критическая инфраструктура столицы работает, общественный транспорт в ограниченном режиме, но тоже работает.

Также работают коммунальные службы, открыты большинство супермаркетов, аптек, а частный бизнес постепенно возобновляет работу.

В частности, открываются снова продуктовые магазины, кофейни, парикмахерские, СТО.

Городской голова отметил, что сегодня важно, чтобы и в таких сложных условиях военного положения город жил и работал.

Наша главная задача — защитить столицу, не пустить сюда орков, которые рвутся к сердцу Украины. Бои продолжаются в пригородах Киева. Наши защитники героически держат оборону.

Кличко призвал киевлян быть осторожными и сознательными, соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами тревоги.

Нас пытаются запугать. Не получится! Мы не сдадимся! Киев выстоит! Украина победит.

По материалам: Подробности