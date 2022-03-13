Общество

Сгорел дом многодетного священника Киевской епархии УПЦ

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
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Сгорел дом многодетного священника Киевской епархии УПЦ

Во время боевых действий в Гостомеле Киевской области сгорел дом, где проживала семья клирика Киевской епархии Украинской Православной Церкви иерея Андрея Муляра. Об этом сообщает издание "Православная жизнь".

Как сказано на странице священника в социальной сети Facebook, сначала от взрывов вылетели окна, потом начал сыпаться дом, затем родители с шестью детьми спустились в подвал, где провели несколько дней без воды, еды и средств коммуникации.

Друзья и близкие делали все возможное, чтобы помочь семье отца Андрея выбраться из зоны обстрела. И к вечеру 12 марта 2022 года священник вышел на связь.

Дорогие наши… не передать словами, как мы благодарны вам за ваши молитвы, за ваши поиски и попытки извлечь нас из того ада! Это были страшные две недели жизни, но Господь был с нами рядом по вашим молитвам. У нас больше нет дома, квартира сгорела вместе со всеми вещами. Часть жизни — 15 лет — остались в Гостомеле. Но мы знаем, что Господь не оставит. Будет что-то другое, и это будет наша новая история.

Теперь отцу Андрею, матушке Марии и их детям очень нужна финансовая помощь.

Номер банковской карты: 5457082229933622. Получатель: Муляр Андрей Михайлович.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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