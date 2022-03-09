«За время войны в Украине погибли 52 детей» — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за 13 дней войны в Украине россияне убили 52 ребенка. Об этом глава государства заявил в своем регулярном видеообращении к украинцам.

"Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей. Наши дети. Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите оккупантов. Как Харьков, Мариуполь и все другие города", — заявил Зеленский.

Он сообщил, что вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области и разрушили общежитие.

"Чем могло угрожать России общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства? Вечная память всем людям, которых убили эти изверги", — отметил президент.

По материалам: Подробности