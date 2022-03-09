Общество

McDonalds и KFC уходят из России

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

McDonalds и KFC уходят из России

Из-за агрессии кремлевского нацистского режима против Украины, в России приостанавливают работу заведения сети McDonald's, KFС, Pizza Hut и ряд других.

Так, McDonald's временно закрывает все свои 850 ресторанов на территории России. В свою очередь, KFC и Pizza Hut, заявили, что приостанавливают инвестиции и развитие в России и перенаправляет доход на гуманитарные цели.
 
Кроме указанных выше заведений, стало известно о прекращении работы с Россией следующих компаний:

  • Ferrari временно прекращает производство автомобилей для России;
  • Lamborghini тоже приостанавливает деятельность в РФ;
  • японская платежная система JCB приостановит операции в России.
  • бренды одежды Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay приостанавливают интернет-продажи;
  • L'Oreal временно закроет свои магазины и онлайн-магазины в России;
  • производитель шин Continental приостанавливает производство и бизнес в России.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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