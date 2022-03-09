Общество
McDonalds и KFC уходят из России
Из-за агрессии кремлевского нацистского режима против Украины, в России приостанавливают работу заведения сети McDonald's, KFС, Pizza Hut и ряд других.
Так, McDonald's временно закрывает все свои 850 ресторанов на территории России. В свою очередь, KFC и Pizza Hut, заявили, что приостанавливают инвестиции и развитие в России и перенаправляет доход на гуманитарные цели.
Кроме указанных выше заведений, стало известно о прекращении работы с Россией следующих компаний:
- Ferrari временно прекращает производство автомобилей для России;
- Lamborghini тоже приостанавливает деятельность в РФ;
- японская платежная система JCB приостановит операции в России.
- бренды одежды Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay приостанавливают интернет-продажи;
- L'Oreal временно закроет свои магазины и онлайн-магазины в России;
- производитель шин Continental приостанавливает производство и бизнес в России.
По материалам: Подробности