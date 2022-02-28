Общество

Венгрия показала свое лицо: не поможем Украине

Странное заявление со стороны соседней страны.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
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Венгрия не допустит провоз летального для Украины оружия через свою территорию, заявил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто в понедельник во время визита в Косово.

«Причина такого решения в том, что подобные поставки могут стать объектом враждебных военных действий. Мы должны обеспечить безопасность Венгрии», — сказал Сийярто после встречи с главой косовской дипломатии Доникой Гервалла, пишет Первая Лента.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в четверг, что Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине, потому что «для нас самое главное — это безопасность венгров».

«Поэтому мы ни за что не отправим в Украину солдат или военную технику», — добавил Орбан. Вместо этого он заверил, что Венгрия предоставит необходимую гуманитарную помощь.

Вот такое заявление сделала соседняя страна.

Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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