Украинские военнослужащие с острова Змеиный живы — официальное заявление

Украинские военные, а в точности морские пехотинцы и пограничники, которые считались убитыми на острове Змеиный, оказались живыми. Однако на данный момент они находятся в плену у Российской Федерации.

ВМС ВСУ сообщает о том, что морпехи дважды сумели отразить нападения со стороны российских оккупантов, но они не могли продолжить защиту острова, пишет Первая Лента.

Российские войска полностью разрушили инфраструктуру острова, в том числе маяк, вышки и антенны. Из-за этого, была потеряна связь со Змеиным.

«Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами», — говорят в ВМС.

26 февраля поступила информация о том, что на Змеином среди украинцев погибшие и раненые, на остров с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС «Сапфир» для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники, но их незаконно захватили россияне.

От России требуют немедленно освободить незаконно захваченных граждан Украины. Мировое сообщество, верующих всех церквей просят принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

Ранее мы сообщали, что Украина взяла в плен российских военных.