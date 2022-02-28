Стали известны первые итоги переговоров между Украиной и Россией

Появилась первая информация по поводу завершения переговоров между Украиной и Российской Федерации по поводу войны, которая развязала Россия. На данный момент стороны вернулись в свои столицы.

Сообщалось, что закончился только первый этап и стороны должны обсудить ситуации с руководством, пишет Первая Лента.

«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения».

Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, «для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения».

Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров.

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