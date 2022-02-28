Общество

Стали известны первые итоги переговоров между Украиной и Россией

Переговоры официально завершились.

Photo of Виктор Виктор Send an email 53 минуты agoОбновлено: 28 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Появилась первая информация по поводу завершения переговоров между Украиной и Российской Федерации по поводу войны, которая развязала Россия. На данный момент стороны вернулись в свои столицы.

Сообщалось, что закончился только первый этап и стороны должны обсудить ситуации с руководством, пишет Первая Лента.

«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения».

Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, «для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения».

Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров.

Ранее мы сообщали, что более 400 вагнеровцев охотятся на Зеленского в Киеве.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 53 минуты agoОбновлено: 28 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Президенты восьми стран хотят скорейшей перспективы вступления Украины в ЕС

6 минут ago

Более 400 вагнеровцев охотятся на Зеленского в Киеве

5 часов ago

В нескольких городах Украины вводят комендантский час

4 дня ago

Это атака не только на Украину, но и на демократию и свободу во всем мире — Джонсон

4 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button