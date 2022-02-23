В Украине ухудшится погода: синоптики предупреждают

В ближайшие несколько дней в Украине поменяются погодные условия. Чего ожидать от погоды рассказали синоптики.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время ожидается похолодание, а по ночам возможны даже морозы. В целом температура немного будет колебаться, пишет Первая Лента со ссылкой на Радио НВ.

«В дальнейшем немного температура снизится, это связано с тем, что осадки будут прекращаться, на территорию Украины, начиная с четверга, начнет влиять поле повышенного давления и, как вы помните, если у нас повышенное давление, нет осадков, больше прояснений, ночью могут быть морозы, потому что воздушная масса еще более прохладная, хотя и относительно теплая, как для этого периода», — заявила синоптик.

Она добавила, что такая похода будет держаться в стране до конца февраля, а также в первые дни марта. После этого ожидается небольшое потепление.

Ранее синоптик сильно удивил украинцев своим прогнозом.