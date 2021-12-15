Нетипичная зима – синоптик сильно удивил украинцев своим прогнозом

Во время ближайший праздников – Дня Святого Николая и Нового года погода в Украине будет нетипичной для этого времени года. Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач.

Так он рассказал, что накануне праздника 18 декабря ночью будет небольшой мороз, а вот в день по всей территории Украины будет плюсовая температура. Также он отметил, что возможны осадки, пишет Первая Лента со ссылкой на Обозреватель.

«19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать», — рассказал народный синоптик.

В тоже время он также добавил, что до Нового года не стоит ждать сильных морозов. Синоптик отметил, что вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы, а в последние дни уходящего года в стране будет доминировать нехарактерная для зимы погода – будет теплее, чем обычно.

Ранее другой синоптик заявлял, что в Украине ожидается до полуметра снега.