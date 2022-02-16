Экспресс-тест или ПЦР – чему верить рассказал Комаровский

Некоторые украинцы жалуются на то, что экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-тест показывают различные результаты. Педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему происходит такие странности.

Он отмечает, что если экспресс-тест показал результативный результат, а вот потом был отрицательным ПЦР-тест, то скорее всего у человека неудачно взяли мазок, то есть недостаточно эффективно поцарапали носоглотку, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Врач отметил, что для того чтобы обнаружить вирус с помощью стандартного ПЦР-теста, нужно хорошенько и достаточно глубоко «приложиться» к слизистой оболочке носоглотки, а медики часто этого не делают.

«Отрицательный ПЦР-тест у человека, который действительно на этот момент болен ковидом – это часто не дефект самого теста, а дефект системы, которая проводит сбор материалов для анализа, – подытожил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский назвал главные признаки Омикрона.