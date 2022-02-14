Весна уже на этой недели – синоптики удивили украинцев прогнозом

Ближайшая неделя в Украине по прогнозам синоптиков обещает быть весьма теплой. Вполне возможно, что в страну придет метеорологическая весна.

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что до среды 16 февраля в Украине будет сухая погода, а ночью возможен минус местами даже до 10 градусов. Днем солнце будет прогревать воздух до плюсовых отметок, пишет Первая Лента со ссылкой на meteoprog.

Он отметил, что с 17 февраля по всей Украине ожидаются осадки преимущественно в виде дождей с мокрым снегом. Днем температура поднимется, а ночью мороза фактически не будет.

«Таким образом, в течение ближайшей недели температурный фон окажется выше нормы в большинстве регионов, в западных, центральных и южных областях есть вероятность наступления метеорологической весны (когда среднесуточная температура стабильно превышает 0 °С)», — сообщил он.

Он отметил, что местами возможны в день даже плюс 10, а на Прикарпатье и Буковине будет даже до плюс 13.

Ранее мы сообщали, что поляки готовы помочь Украине даже ценой конфликта с Россией.