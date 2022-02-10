В ОРДО назвали цену регистрации местных жителей в России: но предупредили о мошенниках

Жителям ОРДО, которые получили российские паспорта, недоступны социальные выплаты, которые РФ предлагает свои гражданам. Все из-за прописки вне России.

Местные жители сообщают, что многие вынуждены через посредников оформлять регистрацию за деньги и часто становятся жертвами мошенников, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Одна из местных жительниц заявила о том, что обратилась к посреднице, для оформления регистрации, в надежде на получение детских выплат. Когда сделка была заключена через нотариуса, и она пришла оформлять выплаты в МФЦ, ей заявили, что регистрация аннулирована. Таких случаев фиксируется очень много.

Источник отмечает, что в селах Ростовской области масса заброшенных домов, и они становятся местом для регистрации жителей ОРДЛО. Ресурсы отмечают, что регистрация в таких домах, стоит 20 и 40 тысяч рублей.

В тоже время сами жители Ростовской области зарабатывают на этом. Сейчас прописку в Ростове сделать можно за 15 000 — 20 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО предупредили о «бесплатных акциях» «Феникса».