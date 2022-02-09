Жителей ОРДО предупредили о «бесплатных акциях» «Феникса»: там не все так просто

Жителей ОРДО предупредили о «бесплатных акциях» местного мобильного оператора «Феникс». Отмечается, что там не все так просто, как рассказывает оператор.

Совсем недавно появилась акция «Соцсети без границ». Казалось бы, все соцсети стали доступными абонентам без дополнительного трафика. Однако в реальности Facebook, Instagram и Youtube в этот пакет не входят. Кроме того, остается платное видео в запрещенных в Украине соцсетях «Одноклассниках» и «Вконтакте», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Также местных жителей предупредили о том, что в Яндекс Навигаторе останется платным трафик за офлайн карты, Включая аудиозвонки, голосовые сообщения, и другие внутренние ресурсы, за исключением видеотрафика.

Также паблики уточняют, что «Феникс» имеет право изменять сроки и условия акции. То есть нужно проверять, до какого периода времени действует акция. Так как у различных абонентов период проведения акции может отличаться.

Ранее мы сообщали, что в «Фениксе» поделились важной новостью с жителями ОРДО.