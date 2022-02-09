Общество

Жителям ОРДО начали приходить странные сообщения о коронавирусе

Похоже, что-то сломалось у местных "властей".

Photo of Виктор Виктор Send an email 22 минуты agoОбновлено: 9 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

Жители ОРДО в социальных сетях пишут о том, что им начали проходить странные сообщения о коронавирусной инфекции. При этом многие пишут о том что скорее всего, произошел какой-то сбой.

Местные жители отмечают, что в тексте содержится напоминание о якобы окончании действия справки о вакцинации от коронавируса и необходимости прийти на ревакцинацию в ближайший прививочный пункт, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители ОРДО предполагают, что произошел сбой, так как сообщения приходят всем подряд независимо от того, когда была сделана прививка.

«Это сбой. Мне тоже такая смс пришла. Но моя справка действительна еще два месяца», — пишет местная жительница.

«Мне тоже пришло, знакомым пришло. Хотя сроки никакие не прошли. Тупо всем отправили, или от фонаря», — считает местный житель.

«Сбой…инфа с гор. линии минздрава «ДНР»», — отмечает участник дискуссии.

Местные «власти» пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее мы сообщали, что завтра в ОРДО вступают новые карантинные ограничения.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 22 минуты agoОбновлено: 9 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Пушилин заявил, что жителям ОРДО стоит готовиться к любому сценарию

1 день ago

Пушилин «проинспектировал» членов НВФ на «передовой»

1 день ago

В ОРДО вводят жесткие карантинные ограничения: без вакцинации никуда

2 дня ago

Это все развод – жители ОРДО отреагировали на новый ассортимент в магазинах

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button