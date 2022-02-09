Жителям ОРДО начали приходить странные сообщения о коронавирусе

Жители ОРДО в социальных сетях пишут о том, что им начали проходить странные сообщения о коронавирусной инфекции. При этом многие пишут о том что скорее всего, произошел какой-то сбой.

Местные жители отмечают, что в тексте содержится напоминание о якобы окончании действия справки о вакцинации от коронавируса и необходимости прийти на ревакцинацию в ближайший прививочный пункт, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители ОРДО предполагают, что произошел сбой, так как сообщения приходят всем подряд независимо от того, когда была сделана прививка.

«Это сбой. Мне тоже такая смс пришла. Но моя справка действительна еще два месяца», — пишет местная жительница.

«Мне тоже пришло, знакомым пришло. Хотя сроки никакие не прошли. Тупо всем отправили, или от фонаря», — считает местный житель.

«Сбой…инфа с гор. линии минздрава «ДНР»», — отмечает участник дискуссии.

Местные «власти» пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее мы сообщали, что завтра в ОРДО вступают новые карантинные ограничения.