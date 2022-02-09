Завтра в ОРДО вступают новые карантинные ограничения: что известно

С завтрашнего дня, десятого февраля, в ОРДО вступают в силу новые карантинные ограничения. Что же нужно знать местным жителям?

Местные паблики напоминают о том, что до 20 февраля нужно обязаны привиться работникам образования и здравоохранения, гражданам, проживающих в центрах соцобслуживания, а также лицам с хроническими заболеваниями, работникам предприятий транспорта и энергетики, сферы торговли и обслуживания, а также студентам, и сотрудникам «администраций», пишет Первая Лента.

Отмечается, что для непривитых будут применены отстранение от работы и запрет на посещение любых общественных мест без справки о вакцинации.

С десятого февраля посетить учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия можно будет только с медицинскими документами о проведенные прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Также полностью запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали почти 40 000 новых случаев заражения.