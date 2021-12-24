В «Фениксе» поделились важной новостью с жителями ОРДО – это успех

Так называемый оператор мобильной связи в «ОРДО» «Феникс» заявил, что абоненты сети с вчерашнего дня, 23 декабря, должны были заметить изменения качества предоставляемых услуг.

Директор «республиканского оператора связи» Николай Хардиков рассказал, что вчера пять городов ОРДО были подключены к новому оборудованию в тестовом режиме и якобы уже есть сдвиги в улучшении качества связи, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он отметил, что новое оборудование запустили также и в Донецке, который временно неподконтролен Украине, и там фиксируется улучшение качества услуг связи мобильного оператора «Феникс».

Хардиков также рассказал, что специалисты отмечают снижение нагрузки на существующем ядре и улучшение качества услуг в зоне его покрытия.

«Проблемы с подключением к сети LTE стали появляться гораздо реже, а за счет перехода абонентов в LTE и снижения нагрузки на сети 2/3G качество голосовой связи показывает положительную динамику», — сказал он.

Ранее в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.