Общество

В Украине прогнозируют до 60 000 случаев ковида в сутки – Ляшко дал печальный прогноз

Ситуация с пандемией в Украине ухудшается.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
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Уже в ближайшее время в Украине будут фиксировать до 60 000 случаев заражения на коронавирус в сутки. Такой прогноз дал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Во время брифинга министр заявил, что четвертую неделю подряд в Украине фиксируется возрастание количества новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю зарегистрировано 242 тысячи 942 случая, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«В Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил +44%. То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти – до 60 000 человек в сутки», – заявил министр.

Он также добавил, что учитывая опыт других стран, где-то через две недели в Украине должна стабилизироваться ситуация с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО вводят жесткие карантинные ограничения.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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