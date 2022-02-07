Общество

В ОРЛО настоящая паника: местным жителям массово раздают повестки в «военкомат»

Собирают "желающих" воевать.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 февраля, 2022
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Жителям ОРЛО начали массово раздавать повести в так называемые «военкоматы». Жители «республики» пишут о настоящей панике.

Местные жители в социальных сетях, а также различные паблики сообщают о том, что мужчинам до 50 лет массово вручают повестки в так называемый «военкомат». Отмечается, что на днях раздавали повестки работникам продуктового и авторынка в Луганске, а также в Ровеньках, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

При этом на данный момент никто фотографии повесток не выложил. Хотя эту информацию  подтверждают многие.

Источник предполагает, что возможно произошла некоторая путаница в терминологии, ведь повестки приносят обычно по месту проживания. И это не призыв на «службу», а какая-то агитация, которую проводят сотрудники «народной милиции ЛНР». Или же речь идет об очередных «учениях резервистов», которые проводятся в «республике регулярно».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО якобы увидели, что Украина готовится к наступлению.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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