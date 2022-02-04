В ОРДО якобы увидели, что Украина готовится к наступлению на Донбассе. Такое заявление сделал так называемый «депутат народного совета ОРДО», «председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям» Владислав Бердичевский.

Он это связал с тем, что были удалены и заблокированы так называемые «официальные каналы ОРДО и ОРЛО» на видеохостинге YouTubе, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он считает, что якобы происходит зачистка информационного поля перед ем-то большим.

«Удалили каналы по запросу СНБО Украины, поэтому вполне вероятно, что это часть какой-то стратегии. Удалены из-за каких-то событий, которые нельзя будет освещать. Вспомните, когда (Михаил) Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило, а там происходил геноцид, обстрел жилых домов. Я опасаюсь, что все идет к наступлению», — заявил Бердичевский.

Ранее американская разведка узнала план нападения РФ на Украину.