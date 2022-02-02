В Украине снова 35 000 случаев ковида за сутки: к рекорду очень близко

В Украине продолжают фиксировать высокие показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию. В стране снова более 35 000 случаев заражения на ковид.

Так за предыдущие сутки, первого февраля, было зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это второй результат с начала пандемии коронавируса. Рекорд был установлен 29 января, когда было зафиксировано более 37 000случаев заражения, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Из новых случаев диагностировали вирус у 4190 детей и 940 медработников. Выросло количество госпитализированных: за минувшие сутки в больницы положили 4 314 человек, а выздоровели 9 894 человека.

Лидеры по заболеваемости: Львовская (2953 случая за сутки) и Одесская (2725) области, город Киев (2499), Харьковская (2121), Хмельницкая (1766) и Днепропетровская (1732) области.

Также было зафиксировано 204 летальных исхода от Covid-19. Смертность самая высокая в Ивано-Франковской области (22 летальных случая за сутки), а также в Запорожской области (16).

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