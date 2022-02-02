Общество

Эксперт рассказал, почему Омикрон гораздо хуже предыдущих штаммов: такого еще не было

На новый штамм болеет намного больше детей, чем при предыдущих.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2022
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Штамм коронавируса Омикрон имеет худшие показатели, чем предыдущие штаммы. Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире канала «Дом».

Он отметил, что при Омикроне в случае заражения дети болеют гораздо тяжелее, чем при предыдущих штаммах. По его данным, в некоторых регионах Украины загруженность детских коек в «коронавирусных» больницах достигает 70-80%, пишет Первая Лента.

«Омикрон» имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты, – «Омикроном» очень тяжело болеют дети, чего не было – при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят «Омикрон», – сказал Радуцкий.

Отметим, что в последнее время в Украине увеличивается количество новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию. В ближайшее время в стране прогнозируется 50 000 случаев ковида в сутки. Ситуация будет ухудшаться.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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