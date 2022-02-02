Эксперт рассказал, почему Омикрон гораздо хуже предыдущих штаммов: такого еще не было
На новый штамм болеет намного больше детей, чем при предыдущих.
Штамм коронавируса Омикрон имеет худшие показатели, чем предыдущие штаммы. Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире канала «Дом».
Он отметил, что при Омикроне в случае заражения дети болеют гораздо тяжелее, чем при предыдущих штаммах. По его данным, в некоторых регионах Украины загруженность детских коек в «коронавирусных» больницах достигает 70-80%, пишет Первая Лента.
«Омикрон» имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты, – «Омикроном» очень тяжело болеют дети, чего не было – при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят «Омикрон», – сказал Радуцкий.
Отметим, что в последнее время в Украине увеличивается количество новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию. В ближайшее время в стране прогнозируется 50 000 случаев ковида в сутки. Ситуация будет ухудшаться.