Что украинцев ждет в феврале – синоптик дала прогноз на последний месяц зимы

Температура воздуха в феврале будет в пределах нормы, но количество осадков будет меньше, чем в среднем за последний месяц. Такой прогноз дал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он рассказал, что в феврале стоит ожидать на треть меньше осадков, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

«В пересчете на «чистый» снег — приблизительно 22-40 сантиметров в среднем по стране, до 75 сантиметров в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой — меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 миллиметров», — рассказал специалист.

Он добавил температура воздуха будет от 0 до -4°, на высокогорьях Карпат — до -6°, что близко к норме. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье ожидается до +4°., что в среднем в последний месяц зимы.

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