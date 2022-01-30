У НВФ признают, что война с Украиной не будет легкой прогулкой

НВФ на Донбассе признают, что военные действия с ВСУ будут проблемой для боевиков. Такое заявление сделал так называемый экс-«народный губернатор Новороссии» Павел Губарев.

В тоже время он добавил, что если на Донбассе разгорится настоящая война, то с уверенностью можно сказать, что победит «ДНР». Он также считает ошибкой подписание Минских соглашений, так как якобы «ЛДНР» дали время подготовиться Украине к большой войне, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Сегодняшняя война не будет легкой прогулкой, какой она могла бы быть 2014 году. Но, я думаю, что наш успех неизбежен. Все мы похоронили множество своих друзей и близких. Украине придется ответить за каждую загубленную душу, за каждую слезинку плачущего на Донбассе ребенка. Время пришло!» – заявил Губарев.

Отметим, что другие члены НВФ наоборот не верят в победу «республик» без поддержки РФ.

Ранее Нидерланды подали в суд на Россию за то, что она сбила пассажирский самолет и убила почти 300 человек над Донбассом.