Общество

Что ждет украинцев в феврале: синоптики удивили прогнозом

Будет теплее, чем в январе.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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Осталось все лишь несколько дней января, а это значит, что приближается февраль – последний месяц зимы. Чего же ожидать украинцам в этом месяце от погоды?

Своим прогнозом поделился замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. Он отметил, что февраль будет более теплым и менее снежным, чем январь. Среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза. В тоже время на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

«Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения», — заявил синоптик.

В тоже время он добавил, что первые прогнозы на март станут известны уже в конце февраля.

Ранее мы сообщали, сколько украинцы будут отдыхать в последний месяц зимы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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