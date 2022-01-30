Что ждет украинцев в феврале: синоптики удивили прогнозом

Осталось все лишь несколько дней января, а это значит, что приближается февраль – последний месяц зимы. Чего же ожидать украинцам в этом месяце от погоды?

Своим прогнозом поделился замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. Он отметил, что февраль будет более теплым и менее снежным, чем январь. Среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза. В тоже время на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

«Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения», — заявил синоптик.

В тоже время он добавил, что первые прогнозы на март станут известны уже в конце февраля.

Ранее мы сообщали, сколько украинцы будут отдыхать в последний месяц зимы.