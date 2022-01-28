Уже в ближайшее время жители ОРДО смогут получить украинский мобильный номер. Для этого не нужно будет даже выезжать, а точнее искать варианты, в подконтрольную часть Украины.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий договорилось с фирмами телекоммуникационных услуг о возможности услуги приобретения украинского мобильного номера жителями ОРДО без выезда с «республики», пишет Первая Лента.

Соответствующий меморандум был подписан Министерством с мобильными операторами «Лайфселл» и «Интертелеком». Эти компании готовы оказывать услугу «Виртуальный номер». С помощь него можно звонить и получать СМС без наличия SIM-карты.

В тоже время на данный момент пока неизвестно, когда именно заработает услуга. Обещают, что это может произойти в ближайшее время.

Пока жители ОРДО для получения украинского номера должны выезжать в подконтрольную часть, а сделать это в последнее время очень сложно.

Ранее мы сообщали, что в Донецке ввели новые тарифы на содержание жилых домов.