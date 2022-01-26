В «ДНР» могут привести вакцину, которая оказалась невостребованной в РФ

Так называемый «минздрав» «ДНР» похвастался итогами 2021 года. Там сильно рассказывали о «победах», например, с кислородными концентраторами, которые в основном получены по «гуманитарке».

Правда, на всем этом фоне проблемы с доступностью лекарств по ценам и наличию как были, так и остались, недостаток врачей – вообще отдельный вопрос, но о «поражениях» никто рассказывать не хочет, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Но…даже на всем этом фоне меркнет проблема с вакцинацией населения, которая находится на более низком уровне, чем даже в Африке и о таком, как и реальной ситуацией с COVID-19 в «победном отчете» понятно никто не напишет. Правда с последним возможны и изменения», — пишет паблик.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ приостановил закупку «Эпиваккороны» и перестал поставлять её в регионы по причине того, что она не пользуется спросом. Вполне можно ожидать, что именно эта вакцина вскоре появится в «ЛДНР» и местные «власти» снова будут рассказывать о «победе».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» зафиксированы случаи опасной болезни.