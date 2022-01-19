В какую руку деть вакцину – Комаровский дал совет

Многие украинцы задаются вопросом какое плечо подставлять, во время введения вакцины. Своим советом поделился популярный педиатр Евгений Комаровский.

Он рассказал, что в этом вопросе все индивидуально. Так как на месте введения вакцины иногда появляется боль, покраснение или припухлость, той рукой лишний раз не хочется двигать. Поэтому Комаровский дал совет делать прививку в ту руку, которую можно меньше нагружать и использовать, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он – правша. Если вы левша – уколют в правую руку, то есть выбирают «менее рабочую». Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий», — сказал врач.

В тоже время он добавил, что прививку могут сделать и в бедро, но так менее удобно. Отмечается, что такой метод преимущество используют при вакцинации детей.

Ранее Комаровский назвал важный момент при онкологических заболеваниях.