Доктор Комаровский назвал важный момент при онкологических заболеваниях

В XXI веке, если онкология выявлена вовремя, есть четкие протоколы и оперативного вмешательства, и химиотерапия. Такое заявление сделал доктор Евгений Комаровский.

Он заявил, что главным в этом вопросе является выявить проблему. Это очень важный момент в борьбе с этой болезнь, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«И по большому счету у каждого терапевта есть протоколы так называемых «возрастных чекапов» — когда и что нужно посмотреть, когда нужно посмотреть прямую кишку, когда желудок, когда нужно сделать УЗИ и т.д. Все это для мужчин, женщин. Не нужно изобретать велосипед — это все существует», — сказал он.

Комаровский добавил, что большое количество украинцев боятся обследований, однако проблема заключается в другом. Если на поздней стадии выявить болезнь, тогда уже поздно что-то сделать и уже никак не победишь ее.

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